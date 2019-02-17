Жители Гаити выступили против США и призывают Россию на помощь

17.02.2019 09:59



В столице Гаити Порт-о-Пренс продолжаются протесты против действующего президента страны Жовенеля Моиза, которого граждане подозревают в серьезных растратах бюджетных средств. Так, митингующие сожгли государственных флаг США, которые поддерживают действующую власть. Демонстранты скандировали "Долой американцев! Да здравствует Путин!", призывая Россию вмешаться в ситуацию и помощь защитить их от произвола властей. Протесты продолжаются с 7 февраля, по предоставленной на сегодняшних день информации, в ходе протестных митингов погибло 7 человек, пишет RT.