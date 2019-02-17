Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

17.02.2019 09:13



В сети обсуждают опоздание российского биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования, которая проходит в американском Солт-Лейк-Сити. Гонка проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Гараничев не вышел на старт гонки заявив, что он "просто опоздал". Пользователи сети раскритиковали российского спортсмена. Многие отметили, что подобное поведение является непрофессиональным и что они не понимают, как вообще можно было прилететь на такие важные соревнования и "просто опоздать", пишет РИА Новости.