Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

16.02.2019 09:29



Как говорится в официальном сообщении международного рейтингового агентства Fitch, специалисты организации подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". При этом эксперты установили данный рейтинг с "позитивным" прогнозом. Вместе с тем, специалисты Fitch полагают, что в текущем году в России усилится инфляция, а к концу года она достигнет 5,3%. По мнению аналитиков это произойдет из-за повышения НДС, а также из-за ослабления рубля в конце прошлого года, пишет ТАСС.