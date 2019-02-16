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Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера

16.02.2019 08:52
Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не смог остаться в стороне и прокомментировал конфликт, который произошел между редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и самым популярным магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, пишет RT. Свой комментарий Шнур высказал в поэтической форме, написав очередное стихотворение и выложив его в своем Instagram.

"Есть компьютер айбиэм —
В нём ответы на вопросы. Знатоки ж на букву эМ
Делают на всем бабосы.
А компьютер просто так, Данные в себя грузя,
Оказался не простак.
Бер и потопил Друзя".

Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от телепроектов
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