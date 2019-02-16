Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера

16.02.2019 08:52



Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не смог остаться в стороне и прокомментировал конфликт, который произошел между редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и самым популярным магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, пишет RT. Свой комментарий Шнур высказал в поэтической форме, написав очередное стихотворение и выложив его в своем Instagram.

"Есть компьютер айбиэм —

В нём ответы на вопросы. Знатоки ж на букву эМ

Делают на всем бабосы.

А компьютер просто так, Данные в себя грузя,

Оказался не простак.

Бер и потопил Друзя".