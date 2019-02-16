Лоза прокомментировал высказывание Роговцевой о России

16.02.2019 08:44



Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал высказывание народной артистки СССР Ады Роговцевой о россиянах, которая заявила, что у граждан России плохой менталитет и украинцы должны изолировать себя от россиян. По мнению Лозы, артистка является пожилой женщиной, на слова которой не стоит обращать внимание и воспринимать их всерьез. Он вспомнил русскую пословицу: что старый, что малый, и посоветовал относится к ее заявлениям с этой позиции, пишет ФАН.