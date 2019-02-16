Украина сможет поставлять газ в Европу вместо России

16.02.2019 08:33



Один из кандидатов в президенты Украины, лидер партии "Основа" и депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что европейским потребителям газа не нужна Россия. По его словам, Украина может поставлять в страны Европейского союза столько газа, сколько им понадобится. Тарута считает, что собственные запасы газа на Украине огромны. По его мнению, страна является мировым лидером по запасам природного газа, пишет РИА Новости.