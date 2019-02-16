Иномарки занимают 62% российского парка легковых авто

16.02.2019 00:45



Согласно полученным данным на начало текущего года, чуть более 62% «легковушек» в России составляют иномарки, сообщает «avtonovostidnya.ru». В числовом выражении данный показатель равняется 43,5 млн единиц техники. Наибольшей популярностью пользуются автомобили из Японии, и их доля от общего количества автомобилей составляет, приблизительно, 22%. Следом за ними следуют автомобили из Южной Кореи и Германии.