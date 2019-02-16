Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

16.02.2019 00:14



Поступило предложение о расширении запретных перечней на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, запрещенную для ввоза в Россию из США, Европы и некоторых других стран, сообщают «Ведомости». В настоящий момент данное предложение находится на рассмотрении ведомств, курирующих озвученные вопросы. На текущий момент времени, под «торговое эмбарго» подпадают определенные товарные позиции, а новое предложение несет в себе запрет уже на определенные группы товаров. Текущее «эмбарго» действует до конца 2019 года.