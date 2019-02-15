Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»

15.02.2019 23:40



Сергей Лавров и Хайко Маас, являющиеся главами внешнеполитических ведомств России и Германии, провели переговоры, затрагивающие процесс строительства «Северного потока-2», сообщает «RT». Кроме того, были затронуты проблемы Сирии и Украины. Сам процесс переговоров проходил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Стоит отметить, что США в очередной раз потребовало от стран Европы предпринять все возможные действия для остановки строительства «Северного потока-2».