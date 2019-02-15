«Яндекс» купила права на самый популярный киберспортивный турнир

15.02.2019 23:25



Согласно полученным данным, стало известно о покупке компанией «Яндекс» эксклюзивных прав на трансляцию игр киберспортивной дисциплины «League of Legends», сообщает «РБК». Вышеназванная дисциплина является самой популярной в мире, но в России уступает «пальму первенства» игре «Dota2». Права были приобретены напрямую у её издателя «Riot Games». Финансовые показатели заключенной сделки не оглашаются, но срок договора предусматривает период более одного года.