Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

15.02.2019 22:57



Ада Роговцева, являющаяся народной артисткой СССР и уроженкой Украины, заявила о том, что Украине жизненно необходимо «обособиться» от России, сообщают «РИА новости». Подобное заявление она обосновала тем фактом, что россиян с детства учат, что украинский народ является вымышленным и их язык также вымышлен. Кроме того, согласно её мнению, граждане России со снисхождением относятся к гражданам Украины, что является просто унизительным фактом.