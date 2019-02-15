В Госдуме предложили объединить Москву и Подмосковье в одну губернию

15.02.2019 21:59



Один из депутатов Государственной думы России выступил с предложением об объединении Москвы и Подмосковья, по аналогии с некогда существовавшей Московской губернией, сообщают «РИА новости». Однако представители Госдумы раскритиковали подобную инициативу, заявив, что подобные предложения должны озвучивать сами жители названных территорий, которые знают всю специфику и «микроклимат» своего региона, а не кто-либо из депутатов, знакомый с подобными вопросами лишь «понаслышке».