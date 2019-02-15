В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

15.02.2019 21:35



Станислав Кузнецов, занимающий пост заместителя председателя правления «Сбербанка», в рамках проведения Российского инвестиционного форума, заявил, что в ближайшие полгода ожидается начало использования новых мошеннических схем, основой которых станет подделка не только номеров телефонов, но и голоса реальных людей, сообщает «РБК». Подобные случаи уже были зафиксированы, но на текущий момент они еще очень редки и буквально единичны. Сбербанк обратился с просьбой к Роскомнадзору, суть которой заключается в блокировке интернет-ресурсов, продающих «софт», при помощи которого мошенники осуществляют свою деятельность.