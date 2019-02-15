США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы

15.02.2019 20:59



Согласно заявлению пресс-службы Министерства финансов США, санкции в отношении Венесуэлы ужесточаются, к примеру, в санкционный список был включен Мануэль Кеведо, являющийся венесуэльским министром нефти, сообщает «RT». Министр стал отнюдь не единственным «новичком» подобного списка, поскольку некоторые ключевые лица государства также попали в него. Ранее представители МИД России заявляли о том, что действия США в отношении финансовых активов Венесуэлы нельзя назвать иначе как «захват века».