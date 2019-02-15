Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

15.02.2019 20:00



Владислав Сурков, являющийся помощником президента России, и Александр Бородай, ранее занимавший пост премьера Донецкой народной республики (ДНР), осуществили встреу совета командиров-добровольцев ДНР, которое проходило в «Президент-отеле», находящемся в столице России, сообщает «РБК». В ходе обсуждения Бородай сообщил, что рассматривает сценарий мобилизации добровольцев республики в кратчайшие сроки, поскольку во время предвыборной гонки от властей Киева можно ждать абсолютно любых действий.