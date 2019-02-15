Власти отменили запрет на лежание на полу в аэропортах Москвы

15.02.2019 18:09



Московская межрегиональная транспортная прокуратура признала не законным запрет сидеть и лежать на полу в столичных аэропортах. В связи с этим, правительство Московской области законодательно отменило данный запрет. Теперь авиапассажиры снова могут сидеть и лежать на полу, а также лежать на сиденьях во всех московских воздушных гаванях, не опасаясь получения штрафа, пишет газета Ведомости.