В январе долги по зарплате выросли на 12%

15.02.2019 17:45



По информации, предоставленной специалистами Росстата, общая просроченная задолженность по заработной плате перед россиянами в январе текущего года увеличилась на 12% или 291,1 млн рублей и составила порядка 2,71 млрд рублей. Как сообщают эксперты ведомства, порядка 2,68 млрд рублей приходится на задолженность, которая возникла из-за того, что у компаний отсутствовали свободные денежные средства на момент выплаты зарплат, пишет Интерфакс.