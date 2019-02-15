Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ФЕВ, 18:51 МСК
USD (ЦБ)    66,7044
EUR (ЦБ)    75,2492

15 ФЕВ, 18:51 МСК
USD (ЦБ)    66,7044
EUR (ЦБ)    75,2492

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

15.02.2019 17:30
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Во время Российского инвестиционного форума в Сочи министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова анонсировала проект закона, который запретит продажу алкогольных напитков лицам до 21 года. Этот законопроект разработан Минздравом России. По ее словам, проект закона готов, но его необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти, после чего законопроект можно будет передавать на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет Российская газета.

Замглавы
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

В Ямало-Ненецком автономном округе построят дорогу Коротчаево - Уренгой и мост через реку Пур

В Ямало-Ненецком автономном округе построят дорогу Коротчаево - Уренгой и мост через реку Пур

В Новосибирске запустили пятую линию по производству облегченной стеклотары

В Новосибирске запустили пятую линию по производству облегченной стеклотары

В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций

В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций

В Самарской области начали выпускать широкоформатную плиту из керамогранита

В Самарской области начали выпускать широкоформатную плиту из керамогранита

Новости СМИ

Новости дня

18:45 Ученые научились регенерировать клетки сердца у взрослых людей Ученые научились регенерировать клетки сердца у взрослых людей
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:09 Власти отменили запрет на лежание на полу в аэропортах Москвы Власти отменили запрет на лежание на полу в аэропортах Москвы
17:45 В январе долги по зарплате выросли на 12% В январе долги по зарплате выросли на 12%
16:57 Замглавы "Газпром межрегионгаз Махачкала" задержан по делу Арашукова Замглавы "Газпром межрегионгаз Махачкала" задержан по делу Арашукова
16:36 Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России
15:55 Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета Белоруссии Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета Белоруссии
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:25 ТОР-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей ТОР-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Узнай, страна!

18:35 В Ямало-Ненецком автономном округе построят дорогу Коротчаево - Уренгой и мост через реку Пур В Ямало-Ненецком автономном округе построят дорогу Коротчаево - Уренгой и мост через реку Пур
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18:08 В Новосибирске запустили пятую линию по производству облегченной стеклотары В Новосибирске запустили пятую линию по производству облегченной стеклотары
17:48 В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций
15:21 Торгово-промышленная палата России поможет вологодскому бизнесу выйти на мировые рынки. Торгово-промышленная палата России поможет вологодскому бизнесу выйти на мировые рынки.
09:50 В Тамбовской области в ближайшие годы построят семь новых школ В Тамбовской области в ближайшие годы построят семь новых школ
14 ФЕВ, 16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter