Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

15.02.2019 17:30



Во время Российского инвестиционного форума в Сочи министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова анонсировала проект закона, который запретит продажу алкогольных напитков лицам до 21 года. Этот законопроект разработан Минздравом России. По ее словам, проект закона готов, но его необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти, после чего законопроект можно будет передавать на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет Российская газета.