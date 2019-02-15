ТОР-менеджеров Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

15.02.2019 15:25



Басманный суд города Москвы предъявил основателю инвестиционной компании Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и еще четырем ТОР-менеджерам организации обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Так, их обвиняют в совершении противоправных действий связанных с хищением 2,5 млрд рублей. Официальный представитель пресс-службы Baring Vostok заявил, что данное обвинение связано с коммерческим спором по банку "Восточный", пишет РИА Новости.