В России ужесточат наказание за нарушение ПДД

15.02.2019 14:43



В России предлагают ужесточить наказание за некоторые нарушения ПДД. Так Минтранс предлагает ввести штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч, который будет составлять 500 рублей. Вместе с тем МВД предлагает ограничить действие данного штрафа только населенными пунктами, а вот скидку на оплату штрафов за езду с нечитаемыми номерами и за нарушение правил стоянки предлагается отменить. Власти столицы выступают за то, чтобы усилить ответственность за нарушение правил проезда перекрестков и за отказ пропустить пешеходов, пишет Коммерсант.