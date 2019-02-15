В парижском метро произошло нападение с применением кислоты

15.02.2019 12:56



В парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, передает Газета.ру со ссылкой на France Info. В результате инцидента один человек был тяжело травмирован. Как станет известно позднее, им оказался 20-летний молодой человек, получивший ожоги лица и тела.

Уточняется, что нападение было совершено между станциями Бастий и Лионский вокзал (первая линия). Злоумышленник скрылся. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.