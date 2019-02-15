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Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от телепроектов

15.02.2019 12:07
Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от телепроектов

Руководство Первого канала приняло решение освободить Александра Друзя и Илью Бера от телепроектов «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?», передает Газета.ру со ссылкой на своего собеседника. Как сообщается, их поступок сочли на телеканале порочащим репутацию, а также неэтичным и недопустимым, в результате чего телезрители были введены в заблуждение.

Напомним, что ранее между Бером и Друзем разгорелся скандал. Редактор известной телепередачи обвинил «Кто хочет стать миллионером?» магистра в попытке подкупа за «слив» ответов на вопросы передачи. В ответ на то Друзь заявил, что это предложил не он, а Бер.

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