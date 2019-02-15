В Раде назвали последствия победы на выборах Порошенко

15.02.2019 07:16



Один из кандидатов на пост главы Украины, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о последствиях, которые ожидают страну в случае победы на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко. По его словам, Порошенко делает все для того, чтобы разделить украинский народ сначала по истории, потом языку, а сейчас власть взялась за веру.

Мураев напомнил существующие в стране проблемы: до сих пор не закончены военные действия на Востоке Украины, работоспособное население Украины уезжает за границу, экономика Украины разрушена, а двусторонние отношения с соседями оставляют желать лучшего.

Кандидат в президенты Мураев считает, что украинский народ должен подвести итоги президентства Порошенко, а в том случае, если он победит на предстоящих выборах, страну окончательно "растащат как лоскутное одеяло", пишет РИА Новости.