«Черкизово» может начать выпускать картошку фри

15.02.2019 00:30



Агрохолдинг «Черкизово» рассматривает один из вариантов вложения средств в налаживание выпуска картошки фри, сообщает «ТАСС». Данную информация предоставил Сергей Михайлов, являющийся генеральным директором холдинга. Предполагаемая сумма инвестиций в потенциальное производство может составить около 100 млн евро. В случае принятия положительного решения по новому направлению, производство запустят с участием какой-либо из стран-партнеров, поскольку у «Черкизово» нет соответствующего опыта в производстве и реализации картофеля.