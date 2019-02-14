Внутренний турпоток в 2018 году составил 60 млн человек

14.02.2019 23:59



Ольга Голодец, занимающая пост вице-премьера России, сообщила о росте внутреннего туристического потока России по результатам 2018 года, сообщает «ТАСС». Данная информация была озвучена в рамках проведения Российского инвестиционного форума в Сочи. Общее количество туристов за 2018 год составило свыше 60 млн человек. Вице-премьер считает, что отечественный туризм является очень перспективным направлением и очень важно уделять ему достаточное внимание. Основой успешного развития отрасли является развитие инфраструктуры, в особенности транспортной.