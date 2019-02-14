Экс-мэр Нью-Йорка потратит $500 млн на предвыборную борьбу с Трампом

14.02.2019 22:37



Майкл Блумберг, миллиардер и по совместительству бывший мэр Нью-Йорка, намерен вложить порядка $500 млн в предстоящую президентскую предвыборную компанию в США, сообщает «Интерфакс». Блумберг сообщил, что приложит все силы и средства, к слову, бывший мэр потратит на компанию свои личные деньги, для того чтобы не допустить переизбрания Трампа на второй президентский срок. На текущий момент миллиардер не объявил о своем участии в президентских выборах, но план «Б» предусматривает сценарий, в котором вышеназванная сумма будет использована для поддержки кандидата от партии «демократов». Стоит отметить, что в 2016 году Дональд Трамп потратил на свою «компанию» на $175 млн меньше, чем озвученная выше сумма.