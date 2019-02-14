Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои

14.02.2019 21:39



Сегодня были зафиксированы массовые жалобы пользователей социальной сети «ВКонтакте», суть которых состоит в том, что они получили некую вредоносную «ссылку», сообщают «РИА новости». При нажатии по вышеназванной интернет-ссылке, во всех сообществах, где пользователь является администратором, появляется аналогичная ссылка. Тем самым, вредоносное сообщение начало множиться с умопомрачительной скоростью. Служба техподдержки социальной сети спешно заявила, что ситуация взята под контроль, а личные данные пользователей не подверглись компрометации.