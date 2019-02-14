Песков прокомментировал видеоролик с поющими Дворковичем и Ткачевым

14.02.2019 14:53



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеоролик, на котором бывшие сотрудники Правительства России Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют песни, находясь в салоне самолета. По его словам, в этом нет ничего зазорного, так как работники администрации, точно так же, как обычные люди иногда собираются вместе и отдыхают. Самое главное, что они не нарушают никаких правил, пишет ТАСС.