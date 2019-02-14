Назван регион России с "беспрецедентным" уровнем бедности

14.02.2019 14:37



В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион России с самым высоким уровнем бедности населения. По данным, которые предоставила Голикова, таким регионом является Республика Тыва. Так, в 2017 году уровень бедности в Республике находился на уровне 41,5%, а к 2024 году перед регионом стоит задача снизить уровень бедности населения до 10%. Общий уровень бедности в России в 2017 году достиг 13,2%, но к 2024 году правительство планирует понизить его до 6,6%, пишет РИА Новости.