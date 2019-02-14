Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 14:29 МСК
USD (ЦБ)    66,5429
EUR (ЦБ)    75,0471

14 ФЕВ, 14:29 МСК
USD (ЦБ)    66,5429
EUR (ЦБ)    75,0471

В Кремле заявили, что готовящиеся санкции США – это рэкет

14.02.2019 13:38
В Кремле заявили, что готовящиеся санкции США – это рэкет

В Кремле прокомментировали возможные антироссийские санкции со стороны США. Как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, Вашингтон, преследуя исключительно свои интересы, таким образом грубо нарушает международные торговые правила, целью которых является вытеснение российских компаний и банков.

«Мы видим проявления болезни русофобии, это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Главу контрразведки Бельгии подоревают в шпионаже на Россию
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке "Продэкспо 2019"

Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

Новости СМИ

Новости дня

13:04 Главу контрразведки Бельгии подоревают в шпионаже на Россию Главу контрразведки Бельгии подоревают в шпионаже на Россию
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:40 Скончался народный артист России Сергей Захаров Скончался народный артист России Сергей Захаров
12:00 Из московской больницы выписали спасенного в Магнитогорске малыша Из московской больницы выписали спасенного в Магнитогорске малыша
11:22 На границе Колумбии и Венесуэлы объявлено положение бедствия На границе Колумбии и Венесуэлы объявлено положение бедствия
10:51 Семен Слепаков госпитализирован Семен Слепаков госпитализирован
10:14 В Кузбассе выпал черный снег В Кузбассе выпал черный снег
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:38 Квентин Тарантино подверг критике церемонию вручения «Оскара» Квентин Тарантино подверг критике церемонию вручения «Оскара»

Узнай, страна!

12:26 Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке "Продэкспо 2019" Победители «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» на выставке "Продэкспо 2019"
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13 ФЕВ, 22:00 В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования
13 ФЕВ, 21:23 В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов
13 ФЕВ, 20:46 В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital» В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»
13 ФЕВ, 13:43 В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
12 ФЕВ, 12:58 Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter