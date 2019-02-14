В Кремле заявили, что готовящиеся санкции США – это рэкет
14.02.2019 13:38
В Кремле прокомментировали возможные антироссийские санкции со стороны США. Как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, Вашингтон, преследуя исключительно свои интересы, таким образом грубо нарушает международные торговые правила, целью которых является вытеснение российских компаний и банков.
«Мы видим проявления болезни русофобии, это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Написать комментарий