Главу контрразведки Бельгии подоревают в шпионаже на Россию

14.02.2019 13:04



Глава военной контрразведки Клемент Ванденборр был временно отстранен от своей должности, передает Газета.ру со ссылкой на De Morgen. Причиной этого стали подозрения в шпионаже в пользу России. Как говорится в сообщении, отстранение произошло из-за многочисленных инцидентов, которые «были связаны с конфиденциальностью». Однако сейчас Ванденборра обвиняют только в одном определенном нарушении: он неправильно уничтожил конфиденциальные документы, применив для это процедуры обычную бумагорезательную машину. О других тонкостях этого дела пока ничего не сообщается.