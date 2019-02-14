В Кузбассе выпал черный снег

14.02.2019 10:14



После того, как в СМИ появились сообщения о черном снеге в Прокопьевске (Кемеровская область), по факту была организована прокурорская проверка, о чем Интерфаксу сообщили представители прокуратуры. Как сообщалось ранее, черный снег выпал после того, как на местной обогатительной фабрике случился выброс угольной пыли. По итогам проверки предстоит выяснить, были ли превышены нормы загрязнения.

Как сообщалось ранее, аналогичная ситуация с черным снегом произошла и в Киселевске. Кроме фабричных выбросов снег мог почернеть и из-за котельных.