Квентин Тарантино подверг критике церемонию вручения «Оскара»

14.02.2019 09:38



Порядка сорока актеров, кинематографистов и режиссеров выразили свое осуждение в связи с тем, что Академия кинематографических искусств и наук не стала транслировать ряд номинаций премии «Оскар» (лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, а также лучшая игровая короткометражка), передает Газета.ру со ссылкой на Variety. В числе авторов гневного послания, которое было направлено главе Академии Джону Бэйли – Спайк Ли и Квентин Тарантино.