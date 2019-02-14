В Минтруде ответили на вопрос об индексации МРОТ в 2019 году

14.02.2019 07:36



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о позиции государства в отношении МРОТ. По его словам, правительство не рассматривает повышение этого показателя в текущем году, учитывая, что в 2018 году МРОТ поднимался два раза и в настоящее время он составляет 11 280 рублей. Тем не менее Топилин подчеркнул, что МРОТ в России будет расти в зависимости от увеличения прожиточного минимума в стране, пишет РИА Новости.