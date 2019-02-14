Российские дороги покроют "суперасфальтом"

14.02.2019 07:09



Как сообщил официальный представитель Росавтодора, в России начинают покрывать автомобильные дороги новым дорожным покрытием "суперасфальт". По словам специалистов, это дорожное покрытие будет служить до 12 лет, а капитальный ремонт дорог при использовании этой новейшей технологии, потребуется только один раз в 24 года. Еще одним положительным моментом в использовании нового покрытия называют то, что в производстве "суперасфальта" применяется повторное использование материалов, что значительно снизит затраты на строительство дорог, пишет газета Известия.