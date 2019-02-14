На Украине задержали епископа канонической УПЦ

14.02.2019 06:53



Архимандрита канонической Украинской православной церкви наместника Десятинного монастыря Гедеона задержали в украинском аэропорту Борисполь, куда он прилетел после посещения США. Как сообщается, Гедеон передал госсекретарю США Майку Помпео послание от главы УПЦ о нарушениях, которые допускает по отношению к церкви власть Украины.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, епископ Гидеон задержан за "анитиукраинскую пропаганду". В настоящее время с ним проводят беседу сотрудники погранслужбы после чего, он будет депортирован с территории Украины. Пока не известно место его депортации, так как епископ имеет гражданство нескольких государств, пишет РБК.