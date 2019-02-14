США введут новые санкции против России

14.02.2019 06:36



Американский сенатор Роберт Менендес анонсировал введение новых санкционных ограничений в отношении России. По его словам, разработан пакет санкционных мер, которые предусматриваю наложение на Россию ограничений из-за инцидента в Керченском проливе. Так, санкции будут введены против тех сотрудников ФСБ, которые участвовали в задержании украинских моряков, которые незаконно пересекли государственную границу России. Также санкции затронут судостроительный сектор российской экономики, некоторые российские банки и энергетические проекты, включая и инвестиции в проекты СПГ, пишет RT.