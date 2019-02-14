14.02.2019 06:20



Те сцены съемок в госпитале Думы, которые представила мировому сообществу международная организации "Белые каски" после якобы проведенной правительственными силами химической атаки, являются постановочными. С таким разоблачением выступил продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати.

В своем Twitter он заявил, что в течение шести месяцев проводил собственное расследование произошедшего инцидента. По его словам, эксперты утверждают, что во время инцидента в сирийской Думе зарин не использовался, что касается использования хлора, то такие выводы сделают специалисты ОЗХО.

Сам же Далати может с уверенностью утверждать, что видеокадры, якобы подтверждающие факт химической атаки, на которых представители "Белых касок" спасают людей от последствий воздействия отравляющими веществами, являются сфабрикованными, пишет РИА Новости.