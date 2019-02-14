МИД Молдавии попросил отозвать своего посла в России

14.02.2019 00:28



Александр Ройтман, являющийся пресс-секретарем Министерства иностранных дел Молдавии, заявил о просьбе в адрес России, суть которой заключается в отзыве официального посла Молдавии из страны, сообщает «Газета.ру». О причинах подобных действий не предоставляется никакой информации. Молдавский посол в России вступил в должность в 2017 году. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о вмешательстве в выборы внутри Молдавии со стороны США.