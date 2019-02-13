Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией

13.02.2019 22:17



Кейт Пентус-Розиманнус, в прошлом занимавшая пост министра иностранных дел Эстонии, а ныне депутат парламента, призвала мировую общественность отбросить страх перед Россией и начать вести с ней диалог на её же «языке силы», сообщает «Газета.ру». Политик сообщила, что Россия «понимает исключительно язык силы» и издалека чувствует «мягкие и пушистые» государства. Депутат призвала правительство Эстонии повысить бдительность, в связи с угрозой, исходящей со стороны Востока.