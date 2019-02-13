Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи

13.02.2019 19:58



Сочинские туристы, катавшиеся на лыжах по заснеженным склонам, были весьма сильно удивлены, когда к ним присоединились главы России и Белоруссии, сообщает «Газета.ру». Александр Лукашенко и Владимир Путин провели совместные «катания» на лыжах по маршрутам, пролегающим по двум склонам, суммарная длина которых превышает 2 километра. Горнолыжный центр не стали перекрывать, в связи с прибытием глав государств, и обычные туристы смогли «бок о бок» прокатиться вместе со всемирно известными политиками. Владимир Путин очень положительно оценил качество склонов и всего Горнолыжного центра в целом.