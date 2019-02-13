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Объект квадратной формы на снимке НАСА Марса заставляет поверить в то, что его создали «марсиане»

13.02.2019 19:08
Объект квадратной формы на снимке НАСА Марса заставляет поверить в то, что его создали «марсиане»

Красная планета подвергается интенсивному изучению уже в течение многих десятилетий. В продолжение этого срока самые сильные телескопы и аппараты, запущенные в открытый космос, переслали на Землю множество снимков Марса. Часть из них до сих пор не исследована, так как их обстоятельный анализ будет весьма продолжительным.

Эти фотографии легко отыскать в интернете, так как они переданы в открытый доступ. Общества, специализирующиеся на исследовании космического пространства под патронажем Национального космического аэроагентства предоставляют доступ к этим сведениям для всех заинтересованных лиц путем размещения многочисленных снимков в интернете.

Американский астроном-любитель, который занимается исследованием космоса в свободное от работы время, пришел к неожиданному выводу после изучения целого ряда фотографий одной из зон Марса. В ходе изучения выяснилось, что под верхним слоем песков, который составляют марсианский пустынный ландшафт, располагается объект, похожий на развалины старинной крепости. Исследователь опубликовал эту фотографию в своем аккаунте в Фейсбуке и сейчас многие заинтересованные лица стараются определить, что изображено на картинке. На фотографии заметны некие объекты похожие контурами на стены, которые соединяются между собой под правильными углами в 90°, что вынуждает прийти к выводу, что это сооружение возникло не естественным путем. Величина объекта, как в длину, так и в ширину достигает три километра, иначе говоря, это квадрат, при этом почти правильной формы. Ряд комментаторов в аккаунте Фейсбука астронома-любителя утверждают, что на фотографии представлено старинное сооружение, возведенное марсианами. Оригинал снимка располагается на портале американской службы геологической съемки.

Снимок, который имеется в виду, был выполнен чуть более 21 года назад станцией «Марс Глобал Сервейор», этот беспилотный корабль был отправлен на орбиту НАСА. Его запустили в 1996 году в ноябре, а до Марса он долетел 11 сентября 1997 года. Далее он вращался вокруг этой планеты до 2006 года. За этот промежуток он отправил на Землю 240 тысяч фото.

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