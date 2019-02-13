Следы неандертальцев найдены в Гибралтаре

13.02.2019 18:44



Международный журнал Quaternary Science Reviews опубликовал результаты раскопок, в которых приняли участие гибралтарские ученые из Национального музея Гибралтара вместе с коллегами из Испании, Португалии и Японии. Результаты, которые были опубликованы, исходят из области песчаной дюны каталонского залива, пишет ScienceDaily.

Эта работа началась десять лет назад, когда были получены первые датировки с использованием метода OSL. Именно тогда были обнаружены первые отпечатки следов, оставленных позвоночными. В последующие годы последовательный природный коллапс песка выявил дальнейший материал и позволил провести детальное исследование, включая и получение новых дат.

Метод оптически стимулируемого люминесцентного датирования (OSL) представляет собой физический метод датировки, основанный на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету.

Песчаные щиты в безудержных дюнах над каталонским заливом являются реликтом последнего оледенения, когда уровень моря был до 120 метров ниже нынешнего уровня, а большое поле дюн простиралось на восток от основания скалы. Идентифицированные следы соответствуют видам, которые, как известно из ископаемых материалов, населяли Гибралтар. Следы соответствуют благородному оленю, зубру, леопарду и слону с прямым бивнем. Кроме того, ученые обнаружили след молодого человека (106-126 см в высоту), возможно неандертальца, возраст которого датируется примерно 29 тыс. лет назад. Это совпало бы с поздними неандертальскими датировками из пещеры Горхама.

Если подтвердится, что это неандертальцы, эти дюны станут только вторым местом в мире, где существую следы, приписываемые этим людям, а другое место - пещера Вартоп в Румынии. Эти выводы придают еще большее международное значение наследию Гибралтарского плейстоцена, объявленному всемирным наследием в 2016 году.

Исследование было поддержано правительством Гибралтара в рамках проекта "пещеры Гибралтара" и ежегодных раскопок в пещерах Гибралтара при дополнительной поддержке внешних ученых из испанского проекта ЕС MICINN-FEDER: CGL2010-15810/BTE.

"Это экстраординарное исследование и оно дает нам невероятное представление о сообществе дикой природы прошлого Гибралтара. Мы все должны воспользоваться моментом, чтобы представить себе сцену, когда эти животные шли по нашему ландшафту. Это помогает нам понять важность заботы о нашем наследии. Я поздравляю исследовательскую группу с открытием этого захватывающего, скрытого свидетельства прошлого нашего региона", - говорит министр по вопросам наследия Джон Кортес.