В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет настоящая весна

13.02.2019 15:37



Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда же в Москву придет настоящая весна. По ее словам, хотя погода в феврале этого года более чем на 7 градусов превышает среднюю климатическую температуру, характерную для данного периода, настоящую весну нужно ждать в Центральном регионе только после 27 марта. Именно эта дата считается началом климатической весны, когда среднесуточная температура устойчиво поднимается выше ноля, пишет Российская газета.