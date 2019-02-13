Александр Друзь прокомментировал обвинения в подкупе

13.02.2019 14:59



Александр Друзь прокомментировал те обвинения, которые выдвинул против него главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер, который заявил, что магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь пытался дать ему взятку за то, чтобы заранее узнать вопросы и ответы к игре, в которой он будет участвовать. Друзь заявил, что это сам Бер предложил ему "слить" ответы, а он всего лишь подыграл главреду, чтобы посмотреть, как далеко человек зайдет в своих предложениях.

В настоящий момент этим делом заинтересовались представители Первого канал и передачи "Что? Где? Когда?", которые пообещали самым тщательным образом разобраться в этой ситуации, пишет RT.