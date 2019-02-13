Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова

13.02.2019 14:34



Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время заседания Госсовета, которое состоялось в Казани, президент России Владимир Путин разговаривал в шутливом тоне с главой Татарстана Рустамом Миннихановым потому, что между ними уже давно сложились дружеские и доверительные отношения. Песков подчеркнул, что президент доволен работой Минниханова и полностью удовлетворен тем, как в регионе "ведутся дела", пишет РБК.