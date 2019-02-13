В египетской пирамиде обнаружили загадочный скелет

13.02.2019 13:38



В гробнице пирамиды, которая находится в ста километрах от Каира, был найден скелет тринадцатилетней девочки, который находится в сидячем положении, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail. Рядом также был обнаружены останки животных и три сосуда из керамики. Ученые пока не могут найти ответ на вопрос, что это значит, а также, как, когда и от чего скончался ребенок. Известно только одно: возраст места раскопок – 4600 лет и восходит к концу третьей династии фараонов Древнего Египта.