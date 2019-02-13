В Минтрансе предлагают повысить штрафы за остановку на автомагистралях

13.02.2019 12:39



В Минтрансе предлагают сделать более жестким наказание за остановку на автомагистрали. Как передает РИА Новости, поправки с соответствующим содержанием были обнародованы на официальном сайте нормативных правовых актов. В частности, сумма штрафов за остановку в неположенных местах могут увеличиться с одной до трех тысяч рублей.

Комментируя инициативу, представитель ведомства пояснил, что из-за подобных нарушений все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.