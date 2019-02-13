Дмитрий Медведев спрогнозировал мощную «гравитацию» у российской экономики

13.02.2019 12:02



Дмитрий Медведев представил общественности прогноз относительно будущего российской экономики. Свою точку зрения он представил в авторской колонке для РИА Новости. Глава кабмина считает, что через шестилетний период экономику России ждет мощная «гравитация».

«Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа», — считает Дмитрий Медведев.

Ускорение экономики будет обязано реализации двенадцати национальных проектов, на которые будут потрачены колоссальные суммы. Впрочем, их значение для России будет не менее важным, убежден премьер-министр.