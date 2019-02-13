В Москве задержано и отменено более 30 авиарейсов

13.02.2019 10:45



Порядка тридцати рейсов сегодня было отменено или задержано в аэропортах российской столицы, о чем свидетельствует «Яндекс.Расписание». Причиной этого стала непогода в московском регионе, о чем предупреждали ранее профильные службы.

В частности, на 07:31 по мск, во «Внуково» был задержан один вылет, в порту «Домодедово» - четыре вылета задержаны, еще 18 получили статус «отменен», в «Шереметьево» было задержано восемь рейсов.